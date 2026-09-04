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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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72
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Дженніфер Лоуренс зізналася, що робить ін’єкції ботоксу і хоче видалити грудочки Біша

Акторка відверто розповіла про косметичні процедури, які вона робить.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

У новому інтерв’ю для Vogue 36-річна акторка Дженніфер Лоуренс зізналася, що робить ін’єкції так званого «baby botox» — невеликі дози ботулотоксину.

За словами Лоуренс, вона не може використовувати занадто багато препарату, оскільки для акторки особливо важлива рухливість обличчя. «Мені потрібно, щоб моє обличчя рухалося — я роблю baby botox, але не можу робити багато», — пояснила зірка.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

При цьому Лоуренс не прагне повністю позбутися вікових змін. Вона зазначила, що якщо шкіра виглядає трохи більш в’ялою, ніж їй хотілося б, це її не надто турбує: головне, щоб обличчя зберігало природну міміку і виглядало доглянутим.

Акторка також розповіла про процедуру, яку хотіла б спробувати, але поки що не наважується на неї. Лоуренс зізналася, що їй подобається ідея видалення грудочок Біша, однак вона побоюється, що зміни будуть настільки помітними, що оточуючі відразу зрозуміють, що вона зробила операцію.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше й інші зірки розповідали про використання нейротоксинів.

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