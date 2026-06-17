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- Шоу-бізнес
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Джері Галлівелл із Spice Girl вийшла у світ з чоловіком, який раніше тримався у тіні
Ця рідкісна спільна поява відбулася по звільненні чоловіка співачки з роботи 2025 року після звинувачень у неправомірних діях.
Зірка британського попгурту Spice Girl — 53-річна Джері Галлівелл — мала неймовірний вигляд у білій мереживній сукні на кінних перегонах Royal Ascot, які відвідала.
Образ був ніжним, вишуканим і жіночним. Дизайн сукні ідеально пасував Джері та підкреслював фігуру, зокрема через баску, яка акцентувала увагу на талії, і мереживні рукави. Грації сукні надавав також рюш на подолі.
Джері доповнила лук крислатим легким капелюшком білого кольору і бежевими босоніжками на платформі. У руці вона тримала невелику сумку винного відтінку, яка була єдиним яскравим штрихом.
На заході вона з’явилася разом зі своїм чоловіком Крістіаном Хорнером, який від 2005 до 2025 року був генеральним директором Red Bull у Формулі -1. Поява пари привернула увагу, адже тривалий час вони трималися у тіні через звільнення Крістіана з роботи. Причина звільнення — звинувачення у неналежній поведінці щодо колеги-жінки, однак характер звинувачень офіційно не розголошувався, а звіт залишався конфіденційним. Компанія розпочала внутрішнє розслідування, а Крістіан весь час заперечував звинувачення.
Royal Ascot залишаються однією з найпрестижніших світських подій Британії, що поєднує елітні кінні перегони з багатовіковими королівськими традиціями. Можливо поява пари на цьому заході стала спробою повернутися у вищий світ та відбілити свою репутацію, адже на публіці вони намагалися створити враження ідеальної сімейної пари.