Джері Галлівелл із Spice Girl вийшла у світ з чоловіком, який раніше тримався у тіні

Джері Галлівелл з чоловіком / © Getty Images

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Зірка британського попгурту Spice Girl — 53-річна Джері Галлівелл — мала неймовірний вигляд у білій мереживній сукні на кінних перегонах Royal Ascot, які відвідала.

Образ був ніжним, вишуканим і жіночним. Дизайн сукні ідеально пасував Джері та підкреслював фігуру, зокрема через баску, яка акцентувала увагу на талії, і мереживні рукави. Грації сукні надавав також рюш на подолі.

Джері доповнила лук крислатим легким капелюшком білого кольору і бежевими босоніжками на платформі. У руці вона тримала невелику сумку винного відтінку, яка була єдиним яскравим штрихом.

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Джері Галлівелл з чоловіком / © Getty Images

На заході вона з’явилася разом зі своїм чоловіком Крістіаном Хорнером, який від 2005 до 2025 року був генеральним директором Red Bull у Формулі -1. Поява пари привернула увагу, адже тривалий час вони трималися у тіні через звільнення Крістіана з роботи. Причина звільнення — звинувачення у неналежній поведінці щодо колеги-жінки, однак характер звинувачень офіційно не розголошувався, а звіт залишався конфіденційним. Компанія розпочала внутрішнє розслідування, а Крістіан весь час заперечував звинувачення.

Royal Ascot залишаються однією з найпрестижніших світських подій Британії, що поєднує елітні кінні перегони з багатовіковими королівськими традиціями. Можливо поява пари на цьому заході стала спробою повернутися у вищий світ та відбілити свою репутацію, адже на публіці вони намагалися створити враження ідеальної сімейної пари.

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