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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
1 хв

Джессіка Альба блиснула фігурою у бікіні на відпочинку із сином

Відома акторка вирушила на пляжний відпочинок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Associated Press

43-річна акторка Джессіка Альба вирушила у відпустку в компанії своєї молодшої дитини – 7-річного сина Гейза. У своєму Instagram вона показала пляжні фотографії.

Зірка позувала в білому бікіні з червоним принтом та в солом'яному капелюсі. Шанувальники Джессіки відзначили її чудову фізичну форму та накачаний прес.

/ © Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Струнка фігура зірки – результат регулярних занять у залі. Також вона любить кардіотренування на велотренажері, тому може похизуватися підтягнутою фігурою. Вона стежить за харчуванням і відмовляється від борошняного, солодкого, солоного та алкоголю.

/ © Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

/ © Инстаграм Джессики Альбы

© Инстаграм Джессики Альбы

Зазначимо, Альба – мама трьох дітей, у шлюбі з Кешом Ворреном у неї народилися дві доньки та син.

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба та Єва Лонгорія сходили на концерт Шакіри , який проходив у Мехіко. Виявляється, акторки – її давні шанувальниці

Дата публікації
Кількість переглядів
525
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