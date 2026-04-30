Джессіка Альба показала, як відсвяткувала 45-річчя з дітьми, бойфрендом і друзями

Джессіка Альба / © Associated Press

Реклама

Акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», 28 квітня святкувала своє 45-річчя в колі друзів, бойфренда — 33-річного Денні Родрігеса, і своїх трьох дітей. Як це було, вона показала у своєму Instagram.

День народження Джессіки Альби / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

«Ще один рік життя — і якимось чином я стала м’якшою, сильнішою, більшою за себе, ніж будь-коли. Минулий рік був чудовим. Таким, що загартовує тебе в потрібних напрямках, розкриває й показує, скільки любові та світла тебе оточує. Я вступаю в наступний рік із більшою грацією, більшою радістю, більшою вдячністю та глибшою любов’ю до людей, які роблять моє життя моїм.

Моя сім’я. Мої троє малюків — усе моє серце. Мої споріднені душі — моя обрана сім’я. Ви робите все яскравішим. Моя любов — кожен день із вами — це подарунок. Дякую вам усім за любов на кожному етапі мого життя.

Реклама

Сиджу сьогодні із серцем, сповненим вдячності за те, де я знаходжуся, і з величезним хвилюванням від усього чаклунства, яке ще попереду. Тій маленькій дівчинці на цих фотографіях — я тебе дуже люблю. Це життя виявилося більшим і повнішим, ніж ми могли собі уявити…», — написала Джессіка в публікації і додала кілька своїх дитячих фото.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба з’явилася на афтепаті «Оскара» з молодим бойфрендом, але відмовилася позувати разом із ним перед камерами.

Новини партнерів