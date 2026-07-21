Джессіка Альба разом із коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», опублікувала у своєму акаунті серію фотографій з фіналу чемпіонату світу з футболу, який відбувся 19 липня на стадіоні «Метлайф».

На важливий матч Альба прийшла у супроводі свого коханого — 33-річного актора Денні Раміреса.

Джессіка Альба зі своїм хлопцем, фото: instagram.com/jessicaalba

На фото Джессіка позувала в чорному топі, чорній спідниці з запахом та в чорних сонцезахисних окулярах.

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Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба, фото: instagram.com/jessicaalba

«Епічний день на фіналі чемпіонату світу з футболу. Яка гра! Який неймовірний місяць, сповнений свят, єдності та безлічі незабутніх матчів. Вітаємо кожну команду та #FIFA з воістину захоплюючим турніром від початку до кінця. Побачимося у #2030», — написала акторка під фото.

Нагадаємо, що раніше Метт Деймон разом із дружиною відвідав чемпіонат світу з футболу.

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