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- Шоу-бізнес
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Джессіка Альба разом із коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу
Багато зірок не змогли пропустити таку важливу спортивну подію, і відома акторка — не виняток.
45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», опублікувала у своєму акаунті серію фотографій з фіналу чемпіонату світу з футболу, який відбувся 19 липня на стадіоні «Метлайф».
На важливий матч Альба прийшла у супроводі свого коханого — 33-річного актора Денні Раміреса.
На фото Джессіка позувала в чорному топі, чорній спідниці з запахом та в чорних сонцезахисних окулярах.
«Епічний день на фіналі чемпіонату світу з футболу. Яка гра! Який неймовірний місяць, сповнений свят, єдності та безлічі незабутніх матчів. Вітаємо кожну команду та #FIFA з воістину захоплюючим турніром від початку до кінця. Побачимося у #2030», — написала акторка під фото.
Нагадаємо, що раніше Метт Деймон разом із дружиною відвідав чемпіонат світу з футболу.