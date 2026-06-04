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- Шоу-бізнес
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Джессіка Альба сходила на випускний старшої доньки і показала фото
Зірка поділилася в Мережі сімейними фото.
45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала у своєму Instagram серію фото з випускного своєї старшої доньки — 17-річної Онор.
На таку важливу в житті доньки подію акторка прийшла в лаконічному образі: молочних топі й жакеті та джинсах. А дівчинка була в сукні, мантії та з намистом із квітів на шиї.
«Моя донька вчора закінчила школу, і моє серце переповнюється гордістю. Моїй Онорсіте: здається, ніби вчора я тримала тебе на руках, а в одну мить ти стоїш тут, готова до нового розділу свого життя. Коли я заплющую очі, я все ще бачу ту маленьку дівчинку, яка хотіла ще одну пісеньку на ніч, ще одну казку та безкінечні обійми. І ось ти закінчуєш школу.
Онор, найбільше я завжди захоплювалася тобою тим, що ти ніколи не боялася бути собою. Ти ніколи не слідувала за натовпом, ніколи не погоджувалася на те, ким тебе хотіли бачити інші, і ніколи не припиняла прагнути до того, що здавалося тобі істинним. Ти йдеш світом із переконаністю, цікавістю, добротою й сміливістю, що надихає всіх навколо.
Спостерігати за тим, як ти стаєш тією молодою жінкою, якою ти є сьогодні, — один із найбільших привілеїв у моєму житті. Сказати, що я пишаюся тобою, — це нічого не сказати.
Час швидкоплинний. Час священний. І кожна мить, проведена в ролі твоєї мами, була одним із найбільших подарунків у моєму житті.
Вітаю, дитинко. Я люблю тебе вічно і завжди», — написала Джессіка під знімками.
Підтримати старшу сестру на випускному прийшли її молодші брат і сестра — 8-річний Гейс і 15-річна Гевен.
Після випускного Альба організувала для Онор невелику вечірку, куди прийшли її друзі та близькі люди.
Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба в бікіні відпочила на яхті з бойфрендом і подругами.