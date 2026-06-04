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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
2 хв

Джессіка Альба сходила на випускний старшої доньки і показала фото

Зірка поділилася в Мережі сімейними фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала у своєму Instagram серію фото з випускного своєї старшої доньки — 17-річної Онор.

Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

На таку важливу в житті доньки подію акторка прийшла в лаконічному образі: молочних топі й жакеті та джинсах. А дівчинка була в сукні, мантії та з намистом із квітів на шиї.

Дочка Джессіки Альби

Дочка Джессіки Альби

«Моя донька вчора закінчила школу, і моє серце переповнюється гордістю. Моїй Онорсіте: здається, ніби вчора я тримала тебе на руках, а в одну мить ти стоїш тут, готова до нового розділу свого життя. Коли я заплющую очі, я все ще бачу ту маленьку дівчинку, яка хотіла ще одну пісеньку на ніч, ще одну казку та безкінечні обійми. І ось ти закінчуєш школу.

Онор, найбільше я завжди захоплювалася тобою тим, що ти ніколи не боялася бути собою. Ти ніколи не слідувала за натовпом, ніколи не погоджувалася на те, ким тебе хотіли бачити інші, і ніколи не припиняла прагнути до того, що здавалося тобі істинним. Ти йдеш світом із переконаністю, цікавістю, добротою й сміливістю, що надихає всіх навколо.

Спостерігати за тим, як ти стаєш тією молодою жінкою, якою ти є сьогодні, — один із найбільших привілеїв у моєму житті. Сказати, що я пишаюся тобою, — це нічого не сказати.

Час швидкоплинний. Час священний. І кожна мить, проведена в ролі твоєї мами, була одним із найбільших подарунків у моєму житті.

Вітаю, дитинко. Я люблю тебе вічно і завжди», — написала Джессіка під знімками.

Підтримати старшу сестру на випускному прийшли її молодші брат і сестра — 8-річний Гейс і 15-річна Гевен.

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Після випускного Альба організувала для Онор невелику вечірку, куди прийшли її друзі та близькі люди.

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Джессіка Альба із сином

Джессіка Альба із сином

Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

Джессіка Альба зі старшою донькою Онор

Раніше, нагадаємо, Джессіка Альба в бікіні відпочила на яхті з бойфрендом і подругами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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