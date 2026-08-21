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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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204
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2 хв

Джессіка Альба та її 18-річна донька зробили парні татуювання

Незабаром донька зірки їде навчатися до коледжу, і вони вирішили відзначити цю подію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», вирішила залишити особливий спогад про зв’язок із 18-річною донькою Гонор перед важливим етапом у її житті. Мати й донька зробили однакові татуювання на зап’ястях — незабаром Гонор покине рідний дім і почне навчатися в коледжі.

Джессіка Альба з донькою Гонор / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба з донькою Гонор / © Инстаграм Джессики Альбы

Ідея виявилася символічною: обидві обрали невеликий малюнок ока, під яким розташований знак нескінченності. Татуювання виконав відомий лос-анджелеський майстер Деніел Вінтер, більш відомий як Winterstone. У Джесіки малюнок розташований на передпліччі біля зап’ястя, а у Гонор — на внутрішній стороні зап’ястя.

Джессіка Альба та її донька зробили однакові татуювання, фото: instagram.com/winterstone

Джессіка Альба та її донька зробили однакові татуювання, фото: instagram.com/winterstone

Фотографією з результатом поділився сам тату-майстер. На знімку Джессіка та Гонор тримаються за руки й демонструють однакові малюнки. Донька акторки також показала цей момент у соцмережах, підписавши знімок: «Me x Mama» та додавши кілька символів нескінченності.

Парні татуювання стали особливо зворушливим жестом напередодні від’їзду Хонор до коледжу. Дівчина закінчила школу цієї весни, а восени почне навчання в Єлі — тому самому університеті, який свого часу закінчив її батько Кеш Уоррен.

Сама Альба зізнавалася, що переживає через те, що старша донька залишає дім. Акторка зізналася, що до цієї події неможливо по-справжньому підготуватися.

Зазначимо, у Джессіки та її колишнього чоловіка Кеша Уоррена також є 15-річна донька Гейвен і 8-річний син Гейс.

Джессіка Альба зі своїми дітьми, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба зі своїми дітьми, фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, раніше Джессіка Альба разом із коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу.

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