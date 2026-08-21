Джессіка Альба та її 18-річна донька зробили парні татуювання

Джессіка Альба з донькою Гонор, фото: instagram.com/jessicaalba

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45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», вирішила залишити особливий спогад про зв’язок із 18-річною донькою Гонор перед важливим етапом у її житті. Мати й донька зробили однакові татуювання на зап’ястях — незабаром Гонор покине рідний дім і почне навчатися в коледжі.

Джессіка Альба з донькою Гонор / © Инстаграм Джессики Альбы

Ідея виявилася символічною: обидві обрали невеликий малюнок ока, під яким розташований знак нескінченності. Татуювання виконав відомий лос-анджелеський майстер Деніел Вінтер, більш відомий як Winterstone. У Джесіки малюнок розташований на передпліччі біля зап’ястя, а у Гонор — на внутрішній стороні зап’ястя.

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Джессіка Альба та її донька зробили однакові татуювання, фото: instagram.com/winterstone

Фотографією з результатом поділився сам тату-майстер. На знімку Джессіка та Гонор тримаються за руки й демонструють однакові малюнки. Донька акторки також показала цей момент у соцмережах, підписавши знімок: «Me x Mama» та додавши кілька символів нескінченності.

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Парні татуювання стали особливо зворушливим жестом напередодні від’їзду Хонор до коледжу. Дівчина закінчила школу цієї весни, а восени почне навчання в Єлі — тому самому університеті, який свого часу закінчив її батько Кеш Уоррен.

Сама Альба зізнавалася, що переживає через те, що старша донька залишає дім. Акторка зізналася, що до цієї події неможливо по-справжньому підготуватися.

Зазначимо, у Джессіки та її колишнього чоловіка Кеша Уоррена також є 15-річна донька Гейвен і 8-річний син Гейс.

Джессіка Альба зі своїми дітьми, фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, раніше Джессіка Альба разом із коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу.

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