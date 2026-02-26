Джессіка Альба відвідала Тиждень моди з 14-річною донькою, яка зовсім на неї не схожа

Джессіка Альба та її донька Гейвен / © Getty Images

Джессіка Альба взяла 14-річну доньку Гейвен Воррен на Тиждень моди в Мілані. Обидві обрали костюми зі штанами для своєї появи, хоча і різного стилю та фасонів.

Альба одягла повністю чорний одяг з широкими штанами та жилетом, а зверху — двобортним блейзером. На плечі у зірки була знаменита сумка Fendi Baguette з лелітками та яскравими деталями.

Джессіка Альба та її донька Гейвен / © Getty Images

Воррен, навпаки, обрала повністю білий ансамбль з деніму — мішкуваті джинси з низьким посадженням та куртку на ґудзиках, яка була трошки вкороченою. Доповнила вона образ аксессуарами: чорним ременем, гостроносими туфлями та невеликою сумкою Fendi Peekaboo.

Під час показу вони сиділи у першому ряду поряд з іншими запрошеними гостями. Однак Гейвен зовсім не схожа на свою відому маму, адже має світле, майже руде волосся.

Джессіка Альба та її донька Гейвен / © Getty Images

Також Альба має ще двох дітей — доньку Онор та сина Гейса. Обидві доньки зірки вже достатньо дорослі, щоб позичати також речі з її шафи і одного разу обидві прийшли на захід у маминих сукнях.