Джессіка Альба з'явилася на афтепаті "Оскара" з молодим бойфрендом, але відмовилася позувати разом із ним перед камерами
Джесіка Альба та її 33-річний бойфренд Денні Рамірес з'явилися на вечірці Vanity Fair, що відбулася традиційно після церемонії «Оскар».
44-річна акторка та 33-річний актор прибули на щорічну вечірку після церемонії вручення «Оскара» пліч-о-пліч, але потім розділилися, щоб позувати окремо перед присутніми фотографами.
Альба сяяла в сукні від австралійського бренду Tamara Ralph з досить пікантним декольте, її вбрання було розшите чорними паєтками, довге волосся вільно спадало на плечі, на обличчі був виразний макіяж з пишними віями, у вухах сережки-висячки, а на пальці каблучка з камінням.
Денні Рамірес був у класичному чорному смокінгу та в чорній сорочці, а взутий у чорні шкіряні туфлі.
Зазначимо, що пара разом близько дев’яти місяців і поки що не з’являлися на червоній доріжці вдвох. Мабуть, Джесіка Альба, яка нещодавно розлучилася зі своїм ексчоловіком Кешом Ворреном поки не готова афішувати нові стосунки.