Джессіка Біл привітала чоловіка Джастіна Тімберлейка з 45-річчям і показала їхнє спільне фото

Джессіка Біл / © Associated Press

43-річна акторка, номінантка «Золотого глобуса» і «Еммі» — Джессіка Біл - опублікувала в Instagram фото, на якому вона зображена зі своїм чоловіком — співаком і актором Джастіном Тімберлейком, таким чином вона привітала його з днем народження. 31 січня йому виповнилося 45 років.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Instagram Джессіки Біл

Джессіка і Джастін позують на березі моря. Вони обидва в кепках і сонцезахисних окулярах. «З 45-річчям, справжня самобутня особистість! Люблю тебе!» — написала актриса під фото.

Зазначимо, Біл і Тімберлейк познайомилися 2007 року, майже одразу почали зустрічатися і виходити разом у світ. 2011-го пара несподівано розлучилася, а вже 2012-го вони відновили свої стосунки і в жовтні того ж року одружилися. Виховують двох синів. Нині це одна з найобговорюваніших пар у Голлівуді, адже часто в ЗМІ з’являються чутки про їхнє розлучення.

Нещодавно навіть Джессіка Біл вийшла у світ без чоловіка. Вона з’явилася на заході Critics Choice Awards 2026, що відбувся 4 січня. Однак там акторка публічно похвалила свого чоловіка. «Мені здається, що я там серед його фанатів номер один», — сказала Біл Джастіну Сильвестру з E! «Таких, як він, більше немає — ніхто не виступає так, як він, і не співає так, як він. Він приносить стільки радості», — додала вона.