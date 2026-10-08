ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Джессіка Біл у сукні з пікантним декольте та в ефектних сережках прийшла на прем’єру

Відома акторка бере участь у промотурі свого нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джессіка Біл

Джессіка Біл / © Associated Press

44-річна акторка, номінантка на премії «Золотий глобус» та «Еммі» Джессіка Біл з’явилася на лондонській прем’єрі фільму Matchbox: The Movie та привернула увагу своїм ефектним образом.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку зірка обрала чорну обтислу сукню від Nensi Dojaka з відкритими плечима, глибоким декольте та вирізом у ділянці талії. Сукня ефектно підкреслювала її фігуру.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка доповнила свій образ чорними туфлями з гострим носком і великими золотими сережками Schiaparelli. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила в теплих відтінках з акцентом на димчастих тінях для очей.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Джессіка Біл наростила волосся до пояса і з’явилася на прем’єрі в Нью-Йорку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie