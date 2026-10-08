Джессіка Біл у сукні з пікантним декольте та в ефектних сережках прийшла на прем’єру

Джессіка Біл / © Associated Press

Реклама

44-річна акторка, номінантка на премії «Золотий глобус» та «Еммі» Джессіка Біл з’явилася на лондонській прем’єрі фільму Matchbox: The Movie та привернула увагу своїм ефектним образом.

Джессіка Біл / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку зірка обрала чорну обтислу сукню від Nensi Dojaka з відкритими плечима, глибоким декольте та вирізом у ділянці талії. Сукня ефектно підкреслювала її фігуру.

Реклама

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка доповнила свій образ чорними туфлями з гострим носком і великими золотими сережками Schiaparelli. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила в теплих відтінках з акцентом на димчастих тінях для очей.

Реклама

Джессіка Біл / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Джессіка Біл наростила волосся до пояса і з’явилася на прем’єрі в Нью-Йорку.

Новини партнерів