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- Шоу-бізнес
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Джессіка Біл у сукні з пікантним декольте та в ефектних сережках прийшла на прем’єру
Відома акторка бере участь у промотурі свого нового фільму.
44-річна акторка, номінантка на премії «Золотий глобус» та «Еммі» Джессіка Біл з’явилася на лондонській прем’єрі фільму Matchbox: The Movie та привернула увагу своїм ефектним образом.
Для виходу на червону доріжку зірка обрала чорну обтислу сукню від Nensi Dojaka з відкритими плечима, глибоким декольте та вирізом у ділянці талії. Сукня ефектно підкреслювала її фігуру.
Джессіка доповнила свій образ чорними туфлями з гострим носком і великими золотими сережками Schiaparelli. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила в теплих відтінках з акцентом на димчастих тінях для очей.
Нагадаємо, раніше Джессіка Біл наростила волосся до пояса і з’явилася на прем’єрі в Нью-Йорку.