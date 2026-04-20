Джессіка Честейн відрізала своє довге руде волосся і зробила трендову стрижку боб

Джессіка Честейн / © Associated Press

Акторка Джессіка Честейн продемонструвала неймовірну трансформацію образу, адже вийшла на червону доріжку у Санта-Моніці з новою зачіскою. Лауреатка «Оскару» відрізала волосся у стильний боб, який зараз носить багато голлівудських зірок.

Боб — це зачіска, яка ніколи не виходить з моди і Честейн обрала для себе класичну версію цієї стрижки, а також укладання — заправила один бік волосся за вухо. Зачіска кардинально змінила зовнішність акторки і відкрила її плечі та шию.

49-річна Джессіка обрала бежеву сукню А-силуету без бретелей від Oscar de la Renta, яка була з колекції Pre-Fall 2026, а виконали її майстри бренду у техніці плетіння з рафії та декорували аплікаціями у вигляді пальмового листя з бісеру.

Також вбрання Честейн доповнювала торочка з рафії на подолі сукні і елегантне тонке кольє з діамантами на шиї.

Як відбувалась трансформація акторки, вона показала у TikTok в кількох відео.