Джессіка Честейн змінила колір волосся та вразила шовковою мінісукнею на прем’єрі фільму жахів

Джессіка Честейн / © Associated Press

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Американська акторка Джессіка Честейн мала приголомшливий вигляд на червоній доріжці прем’єри фільму жахів «Інша мама» (Other Mommy), який уже називають найстрашнішою картиною цього року.

49-річна акторка позувала фотографам в Лос-Анджелесі у шовковій мінісукні, яка підкреслювала її ноги та талію завдяки своєму цікавому дизайну. Акторка була у чудовому настрої — усміхалася та привітно махала шанувальникам і фотографам.

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Джессіка Честейн / © Associated Press

Її вбрання було від бренду Monse з колекції весна-літо 2027. Особливість сукні, якою вона привертала увагу, полягала у її м’якому драпуванні та асиметрії. Образ вона доповнила сріблястими босоніжками на тонких підборах від Christian Louboutin.

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Джессіка Честейн / © Associated Press

Також змінилися і деталі зовнішності акторки, оскільки рудоволоса красуня перефарбувалась в білявку. Також Джессіка вклала волосся у елегантну зачіску у ретростилі.

Джессіка Честейн / © Associated Press

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