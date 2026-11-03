Джессіку Альбу критикують за костюм на Геловін: що вона одягла

Джессіка Альба / Фото: threads.com/@jessicaalba

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Американська акторка Джессіка Альба опинилася в центрі скандалу після святкування Геловіну. 45-річна зірка обрала костюм фігуристки Ненсі Керріган, однак її незвичайне перевтілення викликало обурення користувачів соціальних мереж.

Акторка відвідала тематичну вечірку Hockey Horror у Лос-Анджелесі разом зі своєю подругою Келлі Соєр. Для свята Альба обрала білу сукню фігуристки, білі ковзани та пов’язку зі штучною кров’ю на коліні. Цей образ нагадував про один із найгучніших скандалів в історії фігурного катання.

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Джессіка Альба з подругою / Фото: threads.com/@jessicaalba

Річ у тому, що 1994 року американська спортсменка Ненсі Керріган зазнала нападу після тренування напередодні чемпіонату США. Невідомий вдарив її металевою палицею по коліну, через що фігуристка дістала травму і була змушена пропустити змагання. Пізніше з’ясувалося, що до організації нападу було причетне оточення її суперниці Тоні Гардінг.

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Подруга Альби також обрала костюм, пов’язаний з цією історією. Вона перевтілилася у Тоню Гардінг і доповнила образ бейсбольною битою. Разом жінки відтворили протистояння двох фігуристок, яке свого часу сколихнуло спортивний світ.

Джессіка Альба з подругою / Фото: threads.com/@jessicaalba

Джессіка Альба з подругою / Фото: threads.com/@jessicaalba

Однак далеко не всі оцінили задум знаменитостей. Після появи фотографій у соціальних мережах користувачі почали критикувати акторку за недоречний жарт щодо реального нападу на жінку. Багато хто вважав, що перетворювати травматичний епізод із життя спортсменки на розважальний костюм на Геловін є неприпустимим.

На тлі хвилі обурення Джессіка Альба видалила з Instagram фотографії зі своїм новим образом. Втім, знімки продовжували поширюватися в інших соціальних мережах. Сама акторка публічно не прокоментувала цю ситуацію.

Джессіка Альба / Фото: threads.com/@jessicaalba

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк перевтілилася в Пенелопу Крус на Геловін — схожість вражає.

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