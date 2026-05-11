Джессіку Честейн у стильних дизайнерських луках заскочили на знімальному майданчику

У вересні 2025 року було оголошено, що у Apple TV дали зелене світло серіалу The Off Weeks за участю Джессіки Честейн та Бена Стіллера. Знімання проєкту почалися цієї весни у Нью-Йорку і Честейн вже неодноразово фотографували папараці на знімальному майданчику.

Акторка продемонструвала на вулицях міста два образи, у яких продемонструвала плащ від Burberry, який носила у поєднанні зі стильними чорними чоботами, окулярами і сумкою Hermes, прикрашеною яскравою хусткою.

Також Честейн сфотографували у оксамитовому костюмі, який стилісти серіалу поєднали з туфлями від Rene Caovilla і прикрасою на шиї.

Схоже, що це буде драма про стосунки, адже за описом, головний герой, якого зіграє Стіллер, після розлучення знайомиться з таємничою жінкою і закохується у неї і саме її і заграє Джессіка.

Також зараз активно ведеться робота над мінісеріалом, що заснований на романі Count My Lies («Порахуй мою брехню») письменниці Софі Става. Головні ролі у ньому виконають Ліндсей Логан та Шейлін Вудлі.

