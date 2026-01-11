ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Джей Ло продемонструвала образ у стилі "французький шик" і захопила фолловерів

Співачка та акторка поділилася фотографіями у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Образ Лопес включав чорний жакет, що підкреслює талію і вільні світло-сірі штани, а також вона підібрала до луку такий самий світло-сірий берет. Дженніфер розпустила і вирівняла довге волосся, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та помадою. Зірка також зробила світлий манікюр та одягла кілька каблучок на пальці.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, вчора Лопес відвідала захід Vanity Fair та Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 у барі Marmont у Лос-Анджелесі, де з’явилася у розкішній вечірній сукні, розшитій камінням від Zuhair Murad.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie