Джей Ло продемонструвала образ у стилі "французький шик" і захопила фолловерів
Співачка та акторка поділилася фотографіями у своєму блогу в Instagram.
Образ Лопес включав чорний жакет, що підкреслює талію і вільні світло-сірі штани, а також вона підібрала до луку такий самий світло-сірий берет. Дженніфер розпустила і вирівняла довге волосся, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи олівцем та помадою. Зірка також зробила світлий манікюр та одягла кілька каблучок на пальці.
Нагадаємо, вчора Лопес відвідала захід Vanity Fair та Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 у барі Marmont у Лос-Анджелесі, де з’явилася у розкішній вечірній сукні, розшитій камінням від Zuhair Murad.