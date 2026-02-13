Джейкоб Елорді вийшов на публіку з золотим зубом: навіщо актор це зробив

Джейкоб Елорді / © Getty Images

28-річний австралієць Джейкоб Елорді, який разом з Марго Роббі зіграв головні ролі у фільмі «Буремний перевал», з’явився на прем’єрі у Сіднеї. Однак якщо сірий костюм актора від Bottega Veneta здавався досить класичним, то ось аксессуар, яким він вирішив привернути увагу на заході — зовсім ні.

Елорді вийшов на публіку із золотим зубом, зробленим на замовлення. Цей аксесуар створив засновник Maison Raksha Джонатан Ракша. На золотому зубові також помітне гравіювання з першими буквами імен головних героїв — «C» та «H» (Кетрін і Гіткліфф) і зіркою. Згідно зі заявою бренду — це гравіювання на зубові символізує кохання між персонажами нової екранізації роману Емілі Бронте.

Щоб створити цей незвичайний аксессуар бренду Maison Raksha довелося створили відбиток зубів актора. Однак працює бренд з Елорді не вперше, адже також для нього раніше робили грілзи.

Що стосується того, для чого актор з’явився із золотою накладкою на зубові — це відсилання до фільму, адже за задумом режисерки Еміралд Фіннелл у героя у фільмі був вибитий зуб і він вставив золоту коронку. Ця деталь не є канонічною і у класичному романі Емілі Бронте опису золотого зуба не було, однак режисерка такий чином вирішила підкреслити те, що герой не був джентельменом, додати йому грубості.

За словами дизайнерки зачісок та макіяжу Сіан Міллер, зуб — це частина символічного та художнього образу, який показує зміну статусу Гіткліффа та додає йому «романтичного, практичного, декоративного» відтінку для кадру.

«Молодший Гіткліфф має вибитий зуб. Коли ми бачимо старшого Гіткліффа в „Буремному перевалі“, хоча це прямо не підкреслюється, він уже розбагатів. Він повернувся з цим розкішним виглядом. Він викупив Буремний перевал і тепер має золотий зуб. Ми зробили зліпок зубів Елорді та виготовили накладку з 18-каратного золота, яку встановили поверх».