Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Реклама

58-річний актор Джейсон Стейтем і його кохана — 38-річна британська супермодель і екс-"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — з’явилися на нових знімках осінньої промокампанії Falconeri, італійського бренду, який спеціалізується на одязі з кашеміру. Це вже не перша їхня співпраця.

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі і Джейсон позувала в образах у сіро-коричнево-молочній гамі. Вони приміряли кашемірові светри, пальта, кардигани.

На більшості знімків пара позувала в обнімку. На одній з фотографій модель зображена в сукні на тонких бретельках і з оголеною спиною. Актор тримає кохану за талії та дивиться на неї.

Реклама

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків. Вони виховують двох дітей — 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс.

Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Франкенштейн». Для такої події модель обрала сукню від Armani Privé білого кольору, яка складалася з топа, максіспідниці та шлейфу з пір’я.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images