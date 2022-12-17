Джамала, DOROFEEVA, Артем Пивоваров та інші: оголосили переможців премії MEGOGO MUSIC AWARDS

Вчора, 16 грудня у Києві відбулася перша церемонія нагородження музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS від каналу MEGOGO LIVE та медіасервісу MEGOGO.
Подія відбулася в інноваційному парку UNIT City. Ведучим вечора виступив актор, сценарист і гуморист Костянтин Трембовецький.
Тож, нагороди премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2022 отримали:
- "Артист року" – Артем Пивоваров
- "Артистка року" – KOLA
- "Кліп року" – KOLA – Біля серця
- "Трек року" – SKOFKA – Чути гімн
- "Реліз року" – DOROFEEVA – Сенси
- "YOUNG BLOOD" – SadSvit
- "Лагідна українізація" – Lely45
- "Колаба року" – Ed Sheeran feat. Антитіла – 2step
- "Музика вільної країни" – KOLABA – Шо ви пацики на моциках
Понад 35 тисяч шанувальників української музики віддали голоси за своїх фаворитів. У восьми номінаціях слухачі голосували за виконавців, визначених командою MEGOGO LIVE. Девʼята ж, — "Музика вільної країни", була особливою — тут переможців визначали з-поміж 108 артистів, які самостійно номінували свої пісні.
Спеціальну відзнаку "За внесок у розвиток та популяризацію української музики" здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров.
Нагородили Андрія Хливнюка у номінації "Гімн українського спротиву" за пісню "Ой, у лузі червона калина".
Організатори премії надали майданчик для відзнаки своїм друзям — RAP.UA, які цього року скасували проведення свого заходу через війну. RAP.UA відзначили найкращого, за їхніми підсумками, хіп-хоп артиста. Ним став український анонімний репвиконавець Krechet.
Всі переможці премії отримують ротацію в етері та додаткову медіапідтримку від каналу MEGOGO LIVE у 2023 році.
Учасниками концертної програми церемонії стали виступи артистів молодої сцени – Lely45, ROXOLANA, TERY, Тонка, TUMAZAR та фольклористичного гурту ЩукаРиба.
Нагадаємо, що голосування проходило на сайті премії від 14 листопада по 11 грудня. Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована у 2022 році для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів артистів.
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