Джамала показала, як Річард Гір співав на сцені у Нью-Йорку на підтримку України

Співачка Джамала дуже багато робить зараз для України. Артистка невпинно говорить та розповідає про війну, яку Росія розв'язала в нашій країні.
Днями у Нью-Йорку артистка брала участь у концерті на підтримку України, про що написала пост в Instagram.
"Взяла участь у Global Citizen Now: виступ і відкрите інтерв'ю. Фіналом став захід у Carnegie Hall. Найкращі музиканти в Нью-Йорку зібралися, щоб зібрати кошти на медичні потреби України", — написала у блогу Джамала.
У сторіз артистка показувала багато фото та відео, зокрема і кадри з ведучим заходу Річардом Гіром. Голлівудський актор дуже підтримує нашу країну, нещодавно виставив на продаж навіть свій раритетний автомобіль, щоб надіслати виручені кошти на допомогу Україні. У своїй промові на концерті Гір весь час говорив про те, що напад Росії на Україну – це шок для цивілізованого світу.
А ще легендарний актор, який так полюбився глядачам за фільмом "Красуня" під час концерту разом з американською оперною співачкою Ізабель Леонард та зіркою Бродвея Едрієн Воррен виконав пісню Somewhere Леонарда Бернштейна. Історичний момент зняла Джамала, а кадри опублікували у телеграм-каналі "Культурная Прачечная".
Зазначимо, що усі зібрані кошти Carnegie Hall передасть на гуманітарну допомогу Україні.
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