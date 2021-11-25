Джамала у мінісукні, MONATIK у яскравій куртці: зірки на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

У Києві з аншлагом відбулася прем'єра кримінальної драми "Дім Гуччі" .
Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.
Подію відвідали українські знаменитості: Надя Дорофєєва, Дантес, Санта Дімопулос, Євгенія Власова, MONATIK, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська, Лілія Пустовіт, Христина Бобкова, Коля Серьга, Олімпія Вайтмусташ, гурт Kalush, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Валерія Амірова, Еліна Світоліна, Діана Глостер та інші.
Селебріті з радістю позували на тлі гарних фотозон із квітами.
А Джамала цього вечора стала світською репортеркою телепрограми "Світське життя". Вона замість Каті Осадчої брала інтерв'ю у зірок.
Про фільм:
"Дім Гуччі" - це епічна екранізація за мотивами реальних подій. Історія вбивства онука засновника модного Дому Gucci - Мауріціо Гуччі (1995 рік).
У драмі Леді Гага зіграла роль Патриції Реджані, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо Гуччі. У стрічці також знялися Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс і Сальма Гаєк.
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