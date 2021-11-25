Джамала у мінісукні, MONATIK у яскравій куртці: зірки на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

Джамала у мінісукні, MONATIK у яскравій куртці: зірки на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

У Києві з аншлагом відбулася прем'єра кримінальної драми "Дім Гуччі" .

Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.

Подію відвідали українські знаменитості: Надя Дорофєєва, Дантес, Санта Дімопулос, Євгенія Власова, MONATIK, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська, Лілія Пустовіт, Христина Бобкова, Коля Серьга, Олімпія Вайтмусташ, гурт Kalush, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Валерія Амірова, Еліна Світоліна, Діана Глостер та інші.

Надя Дорофєєва/Фото B&H Film Distribution

Джамала і Євгенія Власова/Фото B&H Film Distribution

Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Соломія Вітвіцька/Фото B&H Film Distribution

MONATIK/Фото B&H Film Distribution

MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Монро/Фото B&H Film Distribution

Анна Добриднєва/Фото B&H Film Distribution

Санта Дімопулос/Фото B&H Film Distribution

Коля Серьга/Фото B&H Film Distribution

Санта Дімопулос і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Kalush/Фото B&H Film Distribution

Селебріті з радістю позували на тлі гарних фотозон із квітами.

Фото B&H Film Distribution

Фото B&H Film Distribution

А Джамала цього вечора стала світською репортеркою телепрограми "Світське життя". Вона замість Каті Осадчої брала інтерв'ю у зірок.

Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Джамала/Фото B&H Film Distribution

MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Про фільм:

"Дім Гуччі" - це епічна екранізація за мотивами реальних подій. Історія вбивства онука засновника модного Дому Gucci - Мауріціо Гуччі (1995 рік).

У драмі Леді Гага зіграла роль Патриції Реджані, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо Гуччі. У стрічці також знялися Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс і Сальма Гаєк.

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