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Джамала у мінісукні, MONATIK у яскравій куртці: зірки на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

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Джамала у мінісукні, MONATIK у яскравій куртці: зірки на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution

У Києві з аншлагом відбулася прем'єра кримінальної драми "Дім Гуччі" .

Вчора, 24 листопада, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася найочікуваніша прем'єра року - фільм Рідлі Скотта "Дім Гуччі" з Леді Гагою у головній ролі.

Подію відвідали українські знаменитості: Надя Дорофєєва, Дантес, Санта Дімопулос, Євгенія Власова, MONATIK, Анна Добриднєва, Монро, Соломія Вітвіцька, Ірина Данилевська, Лілія Пустовіт, Христина Бобкова, Коля Серьга, Олімпія Вайтмусташ, гурт Kalush, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Валерія Амірова, Еліна Світоліна, Діана Глостер та інші.

Надя Дорофєєва/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофєєва/Фото B&H Film Distribution
Джамала і Євгенія Власова/Фото B&H Film Distribution / ©
Джамала і Євгенія Власова/Фото B&H Film Distribution
Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution
Соломія Вітвіцька/Фото B&H Film Distribution / ©
Соломія Вітвіцька/Фото B&H Film Distribution
MONATIK/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK/Фото B&H Film Distribution
MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution
Монро/Фото B&H Film Distribution / ©
Монро/Фото B&H Film Distribution
Анна Добриднєва/Фото B&H Film Distribution / ©
Анна Добриднєва/Фото B&H Film Distribution
Санта Дімопулос/Фото B&H Film Distribution / ©
Санта Дімопулос/Фото B&H Film Distribution
Коля Серьга/Фото B&H Film Distribution / ©
Коля Серьга/Фото B&H Film Distribution
Санта Дімопулос і Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Санта Дімопулос і Джамала/Фото B&H Film Distribution
Kalush/Фото B&H Film Distribution / ©
Kalush/Фото B&H Film Distribution

Селебріті з радістю позували на тлі гарних фотозон із квітами.

Фото B&H Film Distribution / ©
Фото B&H Film Distribution
Фото B&H Film Distribution / ©
Фото B&H Film Distribution

А Джамала цього вечора стала світською репортеркою телепрограми "Світське життя". Вона замість Каті Осадчої брала інтерв'ю у зірок.

Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Надя Дорофєєва і Джамала/Фото B&H Film Distribution
Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
Джамала/Фото B&H Film Distribution
MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution / ©
MONATIK і Джамала/Фото B&H Film Distribution

Про фільм:

"Дім Гуччі" - це епічна екранізація за мотивами реальних подій. Історія вбивства онука засновника модного Дому Gucci - Мауріціо Гуччі (1995 рік).

У драмі Леді Гага зіграла роль Патриції Реджані, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо Гуччі. У стрічці також знялися Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс і Сальма Гаєк.

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