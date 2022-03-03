Джамала з дітьми поїхала до Туреччини та розповіла, як тепер допомагає Україні

Джамала з дітьми поїхала до Туреччини та розповіла, як тепер допомагає Україні

Співачка Джамала таки виїхала з України і зараз разом із двома маленькими синами перебуває в Туреччині.

Джамала пояснила підписникам для чого це зробила, і як допомагає зараз Україні, перебуваючи за сотні кілометрів від домівки. Наразі співачка зайнята тим, що дає інтерв'ю різноманітним телеканалам, щоб якнайбільше людей у всьому світі знали правду про те, що відбувається в Україні.

"Вийти з бомбосховища і вирушити на кордон було моїм рішенням. Я маю бути максимально корисною. Від моменту, коли я дісталася Стамбула, я дала вже близько 30 інтерв'ю різним міжнародним виданням. Кожну хвилинку без відпочинку я думаю, як зробити так, щоб весь світ зрозумів: це не просто війна в Україні, ні, це, без сумніву, найбільший кричущий злочин ХХІ століття, завтра я лечу до Берліна, словом доноситиму до кожного вуха, що відбувається в моїй рідній Україні, бо кожна хвилина для нас зараз важлива. Кожна секунда!

Ми переможемо!", — написала Джамала.

Також вона опублікувала відео, в якому подякувала українським військовим за хоробрість і силу!

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