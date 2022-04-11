Джамала заспіває українською у Тбілісі

Артистка продовжує брати участь у благодійних концертах, щоб зібрати кошти для України.

Сьогодні Джамала візьме участь у благодійному концерті у Тбілісі у Tbilisi Concert Hall. Отримані кошти від продажу квитків підуть на допомогу Україні.

Артистка буде співати українською і кримськотатарською.

"Сьогодні – особливий вечір. Співатиму в улюбленому Тбілісі двома найріднішими мовами – українською та кримськотатарською. Поруч будуть друзі та малеча. Мрію, щоб зовсім скоро ми зібралися набагато більшим складом вже у Києві – святкуючи перемогу.

Хотіла б сказати, що попри неоднозначні дії політиків Грузії, народ країни з Україною. Вони виходять на мітинги, організовують благодійні акції... Вони — з нами.

Увечері заради наближення нашої перемоги лунатиме чудова музика Ніно Катамадзе, Ніколоза Рачвелі, Беки Гочіашвілі, Гіоргі Загарелі та інших", - написала Джа.

Артистка також показала спільне фото з Ніно Катамадзе.

Ніно Катамадзе і Джамала / Instagram Джамали

Нагадаємо, Джамала завдяки благодійним концертам у Європі зібрала 83 мільйони євро на допомогу Україні.

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