Джамала заспіває українською у Тбілісі

Артистка продовжує брати участь у благодійних концертах, щоб зібрати кошти для України.
Сьогодні Джамала візьме участь у благодійному концерті у Тбілісі у Tbilisi Concert Hall. Отримані кошти від продажу квитків підуть на допомогу Україні.
Артистка буде співати українською і кримськотатарською.
"Сьогодні – особливий вечір. Співатиму в улюбленому Тбілісі двома найріднішими мовами – українською та кримськотатарською. Поруч будуть друзі та малеча. Мрію, щоб зовсім скоро ми зібралися набагато більшим складом вже у Києві – святкуючи перемогу.
Хотіла б сказати, що попри неоднозначні дії політиків Грузії, народ країни з Україною. Вони виходять на мітинги, організовують благодійні акції... Вони — з нами.
Увечері заради наближення нашої перемоги лунатиме чудова музика Ніно Катамадзе, Ніколоза Рачвелі, Беки Гочіашвілі, Гіоргі Загарелі та інших", - написала Джа.
Артистка також показала спільне фото з Ніно Катамадзе.
Нагадаємо, Джамала завдяки благодійним концертам у Європі зібрала 83 мільйони євро на допомогу Україні.
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