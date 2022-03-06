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Джамала зібрала для української армії 67 мільйонів євро

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Джамала зібрала для української армії 67 мільйонів євро

Джамала / Інстаграм Джамали

Джамала виступила із піснею "1944" під час фіналу німецького відбору на "Євробачення". Під час ефіру відбувався збір коштів для допомоги Україні.

На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що на допомогу українській армії у Німеччині було зібрано під час ефіру 67 мільйонів євро. Вона подякувала усім громадянам Німеччини, які перераховували гроші.

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Відео виступу співачки:

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