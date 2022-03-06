Джамала зібрала для української армії 67 мільйонів євро

Джамала виступила із піснею "1944" під час фіналу німецького відбору на "Євробачення". Під час ефіру відбувався збір коштів для допомоги Україні.

На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що на допомогу українській армії у Німеччині було зібрано під час ефіру 67 мільйонів євро. Вона подякувала усім громадянам Німеччини, які перераховували гроші.

Відео виступу співачки:

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