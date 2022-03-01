Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"

Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"

Співачка розповіла в Instagram, як живе цими днями її сім'я, і вкотре закликала росіян одуматися.

Ще кілька днів тому співачка була вдома в рідному Києві, але змушена була поїхати, щоб врятувати своїх дітей від бомб та обстрілів. Але більшість українських громадян не мають змоги поїхати, та й нікуди, Україна – наш будинок. Джамала написала пост і розповіла, як зараз живе Україна, та закликала росіян одуматися, вийти на вулиці, повалити режим Путіна та влаштувати справжній бойкот уряду.

Джамала / Інстаграм Джамали

"Я хочу прокинутися і почути, що це все лише фільм "Не дивись нагору". Метеорит розміром у дві землі вже висить у нас над головами. І ще залишаються ті, хто каже, що ви щось вигадали.

Отже, 5 день із моменту, коли окупанти з Росії напали на Україну! 24-го вночі ми виїхали з Києва з дітьми, провели майже 4 доби в машині, на спонтанних привалах, майже без їжі, яку в стан шоку ніхто навіть не подумав взяти. 2 км за 4 години — приблизно так ми пересувалися.

"Чому?", — Запитаєте ви. Та просто мільйони жінок та дітей, покинувши все, свої квартири, речі… та все! Залишивши своїх чоловіків захищати країну, тікають, щоб врятувати дітей від снарядів. Україна — величезна прекрасна і так дратівливо самостійна! Так, я думаю це ключове. Ми можемо дратувати своєю свободою!

Стільки жертв, поранених, зокрема і маленькі діти. Жінки у підвалах під бомбами народили 6 дітей за ці дні. Таких "маленьких українських націоналістів". Все, як ви любите.

А найголовніше — мені незрозумілий цей кривавий терор! І це саме він. Ви вигнали мене обстрілами з Києва, з моєї квартири. І що? Ви прийдете туди жити? Просто зайдете і скажете: "Все, світ врятовано"? Ні, я в це не вірю.

Я вірю в нашого президента @zelenskiy_official, нашу армію, сильних сміливих наших чоловіків та жінок. Ми здолаємо! Україну не замовчати! Україну не перемогти!

Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без рятувальної херні, інтелігентна, без розтиражованих формулювань з телевізора. А реально — із крутими людьми, які вийшли на майдани та зупинили війну! Влаштували справжній бойкот свого уряду! Батьківщина моїх улюблених Рахманінова та Цвєтаєвої!

Білорусь, яка пустила протягом цих ходоків і збирається приєднатися до цієї війни. Ти ж найкрутіша країна айтівців. Розуми!

Подумайте! Зупиніть це божевілля!

16 дітей загинуло

Близько 200 поранено".

Раніше Джамала публікувала інший пост про ситуацію в країні.

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