Джаред Лето провів прямий ефір з українцями та заспівав відому пісню

Американський співак та актор знову підтримав Україну.

Джаред Лето провів прямий ефір на своїй сторінці в Instagram і поспілкувався з українцями. Молоді люди із різних міст України розповідали співаку про те що відбувається у нашій країні, та дякували за підтримку.

Джаред навіть дізнавшись, що один із хлопців з Одеси, наспівав відому пісню " Ах, Одесса, жемчужина у моря".

Також свою підтримку шанувальники висловили співаку та актору у коментарях.

Нагадаємо, що раніше Лето публікував фото із прапором України у руках та написав пост.

"Моїм друзям та сім'ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будь ласка, будьте дуже обережні та будьте в безпеці, наскільки це можливо. Мої думки з вами та вашим близьким у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що світ переможе і зрештою буде знайдено ненасильницькі рішення".

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