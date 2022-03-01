Джаред Лето висловив свою підтримку Україні

Співак та актор опублікував фотографію з українським прапором.

Іноземні зірки продовжують підтримувати українців після нападу Росії. Цього разу свою підтримку висловив актор та вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.

"Моїм друзям та сім'ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будь ласка, будьте дуже обережні та будьте в безпеці, наскільки це можливо. Мої думки з вами та вашим близьким у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що світ переможе і зрештою буде знайдено ненасильницькі рішення".

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