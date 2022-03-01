Джаред Лето висловив свою підтримку Україні

Співак та актор опублікував фотографію з українським прапором.
Іноземні зірки продовжують підтримувати українців після нападу Росії. Цього разу свою підтримку висловив актор та вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.
"Моїм друзям та сім'ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будь ласка, будьте дуже обережні та будьте в безпеці, наскільки це можливо. Мої думки з вами та вашим близьким у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що світ переможе і зрештою буде знайдено ненасильницькі рішення".
Читайте також:
- Світ моди підтримує Україну: модель вийшла на подіум із прапором нашої країни
- У Нью-Йоркській Метрополітен-опере виконали Гімн України та звільнили російських оперних зірок
- Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян отямитися
- Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"
- Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Кім Кардашьян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
- Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"
- Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн