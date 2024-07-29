Джастін Бібер показав нові спільні фото зі своєю вагітною дружиною Гейлі

Подружжя невдовзі вперше стане батьками.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини. З того часу шанувальники пари з нетерпінням чекають на їхні нові фотографії.
У своєму Instagram Джастін показав серію знімків із вагітною Гейлі. Пара знята на відпочинку, вони посміхаються і обмінюються ніжними поглядами.
Дівчина позує у в'язаній жовтій сукні та зеленій кепці Ralph Lauren, а її чоловік – у сірій футболці та окулярах та кепці Balenciaga.
На одному знімку Джастін зображений поруч із оголеним животом Гейлі.
Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою спеціального літнього випуску журналу W Magazine. На обкладинці глянцю вона з'явилася в одній спідній білизні.
Читайте також:
- Простий спосіб: вагітна Гейлі Бібер показала, як рятується від спеки
- Битва вагітних луків у "голих" кетсьютах: Гейлі Бібер vs Кайлі Дженнер
- Вагітна Гейлі Бібер позувала у стильних образах і з новою зачіскою