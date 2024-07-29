Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джастін Бібер показав нові спільні фото зі своєю вагітною дружиною Гейлі

Джастін Бібер показав нові спільні фото зі своєю вагітною дружиною Гейлі

instagram.com/justinbieber

Подружжя невдовзі вперше стане батьками.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини. З того часу шанувальники пари з нетерпінням чекають на їхні нові фотографії.

У своєму Instagram Джастін показав серію знімків із вагітною Гейлі. Пара знята на відпочинку, вони посміхаються і обмінюються ніжними поглядами.

instagram.com/justinbieber / ©
instagram.com/justinbieber
instagram.com/justinbieber / ©
instagram.com/justinbieber
instagram.com/justinbieber / ©
instagram.com/justinbieber

Дівчина позує у в'язаній жовтій сукні та зеленій кепці Ralph Lauren, а її чоловік – у сірій футболці та окулярах та кепці Balenciaga.

instagram.com/justinbieber / ©
instagram.com/justinbieber

На одному знімку Джастін зображений поруч із оголеним животом Гейлі.

instagram.com/justinbieber / ©
instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою спеціального літнього випуску журналу W Magazine. На обкладинці глянцю вона з'явилася в одній спідній білизні.

instagram.com/wmag / ©
instagram.com/wmag

Читайте також:

Сергій Притула показав своїх двох підрослих доньок

Сергій Притула показав своїх двох підрослих доньок

Повʼязані теми:

Наступна публікація