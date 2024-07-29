Джастін Бібер показав нові спільні фото зі своєю вагітною дружиною Гейлі

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини. З того часу шанувальники пари з нетерпінням чекають на їхні нові фотографії.

У своєму Instagram Джастін показав серію знімків із вагітною Гейлі. Пара знята на відпочинку, вони посміхаються і обмінюються ніжними поглядами.

instagram.com/justinbieber

instagram.com/justinbieber

instagram.com/justinbieber

Дівчина позує у в'язаній жовтій сукні та зеленій кепці Ralph Lauren, а її чоловік – у сірій футболці та окулярах та кепці Balenciaga.

instagram.com/justinbieber

На одному знімку Джастін зображений поруч із оголеним животом Гейлі.

instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою спеціального літнього випуску журналу W Magazine. На обкладинці глянцю вона з'явилася в одній спідній білизні.

instagram.com/wmag

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