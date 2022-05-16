Джастін Бібер з'явився у новому кліпі в стильній балаклаві від українського бренду

Джастін Бібер з'явився у новому кліпі в стильній балаклаві від українського бренду

Все частіше відомі особистості з'являються у речах від українських дизайнерів.

29 квітня Джастін Бібер разом із репером Don Toliver випустили кліп на трек Honest. Відео було знято ще взимку у сніговій місцевості, тому знаменитості у ньому одягнені у теплий одяг, ганяють на снігоходах та гріються біля вогнища.

Джастін Бібер / Фото: скриншот з відео

Образ Джастіна особливо привертав увагу, оскільки об'ємний пуховик від Entire Studios, штани з колаборації The North Face x Gucci Collection і армійські черевики Amiri він поєднав зі стильною білою балаклавою від українського бренду Bevza, заснованого дизайнеркою Світланою Бевзою.

Джастін Бібер / Фото: скриншот з відео

У цій незвичайній балаклаві співак з'являвся протягом всього кліпу. В'язана балаклава під назвою "Княгиня", виготовлена із суміші шерсті та акрилу, є ключовим елементом колекції FW'21.

Джастін Бібер / Фото: скриншот з відео

Натхненням для створення колекції став образ української княгині Ольги. Балаклава незвичайного крою зображує її головний убір.

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