Джефф Безос знову вийшов у світ зі своєю ефектною подругою в Голлівуді

Джефф Безос знову вийшов у світ зі своєю ефектною подругою в Голлівуді

Вони позували перед фотографами, тримаючись за руки.

Американський мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос знову з'явився на публіці з ефектною брюнеткою — ведучою новин Лорен Санчес. Цього разу пара відвідала благодійний галавечір Baby2Baby у Західному Голлівуді.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Associated Press

Під руку з бойфрендом Лорен з'явилася у чорній сукні фасону русалка на бретельках, яка прикрашала дві рюші – на декольті та талії. Джефф був у чорному костюмі, білій сорочці та лакованих туфлях.

Джефф Безос та Лорен Санчес / Associated Press

Нагадаємо, що про роман Безоса та журналістки Лорен Санчес стало відомо у лютому 2019 року. Джефф, який є одним із найбагатших людей у світі, розлучився з письменницею Маккензі Таттл у квітні 2019 року після 26 років шлюбу, протягом яких у них народилося четверо дітей.

А розлучення Лорен із чоловіком Патріком Вайтселлом було завершено у жовтні 2019 року після 13 років шлюбу. Вона виховує двох дітей від колишнього чоловіка та сина від гравця Тоні Гонсалеса.

Особливо активно про пару почали говорити після нещодавнього флірту Лорен із актором Леонардо Ді Капріо на галавечорі LACMA Art+Film.

Так, як Leonardo DiCaprio є модифіковано тут наші оригінальні відео від @marcmalkin of DiCaprio chating з Jeff Bezos і його girlfriend Lauren Sanchez в Lacma Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6 — Variety (@Variety) November 8, 2021

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання