Дженна Д'юенн стала мамою втретє і показала фото з пологового будинку

43-річна актриса, продюсер і танцівниця Дженна Д'юенн, широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, стала мамою втретє. 14 червня вона народила доньку, яку назвали Ріанна Лі Кетрін, батьком дівчинки є Стів Казі, з яким актриса у стосунках із 2018 року.

Фото прямо з пологового будинку Дженна поділилася у своєму Instagram.

"Щойно ти з'явилася, ти принесли величезну радість і любов у наше життя… твоя грація, ніжність і краса полонили всю нашу сім'ю. Наші серця переповнені любов'ю, і ми дійсно благословенні твоєю присутністю. Ласкаво просимо до нашого світу, малятко", — підписала фото зірка.

До речі, Дженна виховує 10-річну доньку Еверлі від Ченнінга Татума та 3-річного сина Каллума від Стіва Казі, з яким вони офіційно не одружені.

Нагадаємо, Дженна Д'юенн під час вагітності вела активний спосіб життя. І якось її підловили папараці у Лос-Анджелесі під час шопінгу у магазині дитячого одягу. Вона була в білому вбранні вільного фасону і з довгими рукавами від Zimmermann і в туфлях на дуже високих підборах.

Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

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