Дженніфер Еністон 53: двадцять п'ять ефектних образів популярної акторки

Сьогодні, 11 лютого, свій день народження святкує успішна голлівудська акторка, продюсерка і режисерка Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон є однією з найбільш високооплачуваних актрис у Голлівуді. Кілька років тому її особистий капітал оцінювався в 200 мільйонів доларів. Сьогодні ця сума, напевно, в рази більша. Еністон неодноразово називали однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок сучасності. Чи вважає зірка сама себе красунею, невідомо, але точно вона приділяє багато часу собі, заняттям йогою, фітнесом та здоровому способу життя.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженніфер народилася в родині акторів. Її батько грек за походженням Янніс Анастасакіс після переїзду до США взяв собі прізвище Еністон, а ім'я Джон, а його дочка Дженніфер Джоанна Анастассакіс стала Дженніфер Еністон. Мама Джен — Ненсі Доу — теж акторка. Однак з матір'ю у Еністон завжди були дуже погані стосунки. Ненсі померла 2016 року, а Джен до останніх днів життя матері не спілкувалася з нею. Акторка навіть не запросила мати на два своїх весілля — з Бредом Піттом 2000 року і з Джастіном Теру 2015-го. Можливо, стосунки з матір'ю якось вплинули і на те, що Дженніфер так і не народила власних дітей.

Ненсі Доу / Getty Images

Після закінчення школи Дженніфер продовжила навчання в нью-йоркській школі мистецтв LaGuardia. На той момент батько дівчинки був досить успішний в кіно, але це ніяк не допомагало Джен робити перші кроки на шляху до власної кар'єри.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Кар'єру в кіно Дженніфер почала в 90-ті. Першою її роллю була роль Кортні Вокер в серіалі "Моллі", що вийшов на екрани 25 липня 1990 року. Потім була низка не надто успішних серіалів. Знаменитою Дженніфер Еністон прокинулася після виходу на екрани серіалу "Друзі".

Кортні Кокс і Дженніфер Еністон / Associated Press

Продюсери шоу спочатку хотіли взяти на роль Рейчел Грін акторку Кортні Кокс (теперішню найкращу подругу Еністон) але Кортні сказала, що бачить себе в ролі Моніки Геллер. Після перших проб стало зрозуміло, що Еністон ідеально пасує на роль Рейчел. Наступні десять років акторка знімалася в серіалі, який зробив з неї суперзірку.

Серіал Друзі" / Getty Images

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До речі, популярна зачіска "як у Рейчел", яку на той момент хотіли собі всі прихильниці серіалу, не подобалася самій Еністон. Стиліст з волосся Кріс Макміллан, який працював з Дженніфер на знімальному майданчику "Друзів" насправді випадково зістриг їй пасмо волосся перед зніманням першого епізоду, тому про стару зачіску довелося забути. Дженніфер її нова зачіска не сподобалася, але її полюбили шанувальниці серіалу. До речі, з Крісом МакМіланом Еністон працює досі.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Після "Друзів" у Дженніфер Еністон було ще багато успішних ролей. Найчастіше акторка знімається в комедійних фільмах. Кажуть, вона пробувалася на головну роль в "Титанік", яка дісталася Кейт Вінслет і зробила її після виходу фільму суперзіркою.

Багато хто любить акторку саме за комедійні ролі, але Дженніфер хороша драматична актриса. У новому серіалі "Ранкове шоу", другий сезон якого зараз знімається, вона якраз продемонструвала це.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Найзнаменитіші фільми за участю Еністон: "Марлі і я", "Обіцяти — не означає одружитися", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси", "Ми — Міллери", "Пампушка", "Загадкове вбивство", "Брюс всемогутній ".

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Згадуємо найефектніші виходи акторки на червону доріжку. Вечірні образи або коктейльні луки у Джен завжди бездоганні.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Можливо, це заслуга стилістів, але, швидше за все, Дженніфер і сама непогано знається на моді і знає, які сукні їй пасують, а які ні. У свої 50+ зірка легко все ще носить мініспідниці, підкреслює декольте і світить стрункими ніжками. І, звичайно, надихає своїм прикладом багатьох жінок.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

Дженіфер Еністон / Associated Press

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