Дженніфер Еністон опублікувала зворушливі сімейні світлини

Дженніфер Еністон іноді ділиться з підписниками милими кадрами своїх собак.

Рік тому Дженніфер завела цуценя, якому дала кличку лорд Честерфілд. І ось днями акторка показала, як за цей рік виріс її улюблений пес.

"Один рік з моїм милим, м'яким, я назву це ... балакучим (гавкає в повітрі), приємним і вже не таким маленьким лордом Честерфілдом", — зворушливо підписала фотографії акторка і показала кілька домашніх знімків, на яких і сама зображена разом з ним.

(гортайте фото праворуч)

На одному зі знімків Джен лежить на підлозі в одязі для тренувань (на ній чорна майка і, схоже, вона без білизни), а поруч з нею зображене маленьке щеня.

Далі Еністон показала, як підріс її улюбленець і який вигляд має зараз. На іншому фото він зображений разом зі своєю господинею в ліжку.

Дженіфер Еністон / Associated Press

Акторка дуже любить тварин. Раніше у Дженніфер був пес вельш-коргі-тер'єр Норман, він помер 2011 року, проживши з Дженніфер 15 років. На згадку про нього акторка зробила татуювання на нозі з написом Norman.

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