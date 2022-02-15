Дженніфер Еністон поділилася ексклюзивними кадрами зі знімань нового фільму

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер знову зустрілися на знімальному майданчику. Зараз на Гаваях знімають другу частину фільму "Загадкове вбивство – 2".

На своїй сторінці в Instagram Дженніфер поділилася знімками зі знімального майданчика та написала: "Повернутися до роботи з моїм приятелем. #MurderMystery2".

І опублікувала фото з Адамом Сендлером та відеоролик, де показала, як відбувається знімальний процес.

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Фільм "Загадкове вбивство — 2" — це продовження комедійного детективу, прем'єра якого відбулася 14 червня 2019 року на стрімінговому сервісі Netflix. У центрі сюжету першої частини опинилася проста сімейна пара — Нік Шпіц (Адам Сендлер) та його дружина Одрі (Дженніфер Еністон). Вони вирушають у подорож Європою, щоб відсвяткувати свою 15-ту річницю весілля. І з ними трапляються неймовірні пригоди, а у фіналі – вбивство. На щастя, головні герої цілі та неушкоджені, але що ж сценаристи приготують для них у другій частині?

Перший фільм став одним з найуспішніших фільмів на порталі Netflix в перші вихідні після виходу.

Дженніфер Еністон в об'єктивах папараці / Getty Images

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