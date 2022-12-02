Дженніфер Еністон показала, як вибирала ялинку до Різдва

Американська актриса вирушила на ялинковий ринок, щоб купити різдвяне дерево до свят.

53-річна актриса Дженніфер Еністон у своєму Instagram показала серію знімків, на яких зображен процес її підготовки до Різдва. Акторка у сірому пальті намагається обхопити величезну ялинку. Але її Еністон не купила.

Як виявилося, Джен віддала перевагу мінімалістичному дерев'яному оленю Рудольфу з парою гілок.

(щоб побачити інші фото та відео, перегляньте праворуч)

"Удачі всім дерев'яним Рудольфам", — жартівливо написала актриса під фото і показала своїх собак та їхню реакцію на іграшку.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон показувала, як лише за дві хвилини зробити зачіску, як у неї.

Читайте також: