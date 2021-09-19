Дженніфер Еністон розповіла про свою першу роботу в Нью-Йорку

17 вересня відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

У зв'язку з цим Дженніфер зараз дуже активно дає різні інтерв'ю. Днями 52-річна акторка відвідала "Вечірнє шоу з Джимом Феллоном". На шоу Еністон розповіла про одну зі своїх робіт, якою займалася до того, як знятися в серіалі "Друзі", який зробив з неї суперзірку.

"Я була кур'єром на велосипеді протягом дня в Нью-Йорку. Після школи я працювала в рекламному агентстві. Щоб заробити додаткові гроші, я виконувала різну роботу. Одного разу їхній кур'єр просто не з'явився на роботі і у мене запитали, чи вмію я їздити на велосипеді. Я відповіла так, і опинилася абсолютно непідготовленою до переміщення хаотичними вулицями Мангеттена ", — згадує Еністон.

Дженніфер Еністон на зніманнях "Ранкового шоу" / Getty Images

Відтоді минуло багато часу, але зараз, Дженніфер згадує цей досвід з усмішкою і жартує: "Я не знаю, як я вижила того дня, тому що ... розумієте, яке це опинитися на П'ятій авеню з пробками і всім тим, що було у мене в руках ", — говорить акторка.

Читайте також: Другий сезон не за горами: цікаві факти про серіал "Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун

Образи Дженніфер Еністон (25 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання