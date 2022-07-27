Дженніфер Еністон розповіла про улюблені ранкові ритуали

Дженніфер Еністон зараз перебуває на відпочинку і днями публікувала фото в бікіні. Бути у гарній формі акторці допомагають деякі ритуали.
Про них Дженніфер якось розповідала в інтерв'ю Bustle. Акторка розповіла про те, який її ранковий розпорядок, що задає настрій на весь день.
"У мене є будильник, і я починаю зранку з ранкової медитації, потім вигулюю собак, готую каву, годую собак, а потім роблю тренування. Якщо я того дня на знімальному майданчику, то все має бути стиснуте за часом. Якщо є щось, що я не пропускаю, то це свою медитацію", - розповідає Дженніфер.
Медитує Дженніфер за допомогою свого смартфона, на якому у неї встановлені спеціальні програми. Також медитація допомагає не лише прокинутися вранці, а й заснути увечері. Акторка каже, що сон завжди був для неї випробуванням.
Також Дженніфер Еністон каже, що дуже любить пілатес. "Я намагалася займатися пілатесом 20 років тому, але не змогла. Для мене вся справа у вчителі — у вас має бути справді хороший вчитель, тому що це може бути трохи нудно. Якщо у вас є чудовий вчитель і ви розумієте красу пілатеса, це схоже на медитацію, що рухається", — ділиться зірка.
Нагадаємо, раніше Еністон розповідала, як важко було зніматися в комедії "Загадкове вбивство-2" на тлі війни. Знімання відбувалися в Парижі за часом вони збіглися з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України.
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