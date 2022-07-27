Дженніфер Еністон розповіла про улюблені ранкові ритуали

Дженніфер Еністон зараз перебуває на відпочинку і днями публікувала фото в бікіні. Бути у гарній формі акторці допомагають деякі ритуали.

Про них Дженніфер якось розповідала в інтерв'ю Bustle. Акторка розповіла про те, який її ранковий розпорядок, що задає настрій на весь день.

Пес Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

"У мене є будильник, і я починаю зранку з ранкової медитації, потім вигулюю собак, готую каву, годую собак, а потім роблю тренування. Якщо я того дня на знімальному майданчику, то все має бути стиснуте за часом. Якщо є щось, що я не пропускаю, то це свою медитацію", - розповідає Дженніфер.

Медитує Дженніфер за допомогою свого смартфона, на якому у неї встановлені спеціальні програми. Також медитація допомагає не лише прокинутися вранці, а й заснути увечері. Акторка каже, що сон завжди був для неї випробуванням.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

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Також Дженніфер Еністон каже, що дуже любить пілатес. "Я намагалася займатися пілатесом 20 років тому, але не змогла. Для мене вся справа у вчителі — у вас має бути справді хороший вчитель, тому що це може бути трохи нудно. Якщо у вас є чудовий вчитель і ви розумієте красу пілатеса, це схоже на медитацію, що рухається", — ділиться зірка.

Дженніфер Еністон / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Нагадаємо, раніше Еністон розповідала, як важко було зніматися в комедії "Загадкове вбивство-2" на тлі війни. Знімання відбувалися в Парижі за часом вони збіглися з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер на зніманнях фільму "Загадкове вбивство-2" / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

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