Дженніфер Еністон розповіла, як вирішила свої проблеми зі сном

Не секрет, що Дженніфер Еністон багато часу приділяє заняттям спортом та здоровому раціону харчування. Ці два важливі пункти у її повсякденному розкладі відіграють ключову роль.

Нещодавно Дженніфер розповіла журналу InStyle про те, скільки часу приділяє тренуванням і сну і чому вважає, що здоровий і повноцінний сон — це запорука прекрасного самопочуття щодня.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

"Сон незвичайний. Це красиво. Але, я не брала його важливість до уваги, коли ми були молодими. Коли ти молодший, ти сприймаєш це як належне. Ти думаєш: "Я можу вижити, якщо сплю від трьох до п'яти годин, і почуваюся чудово", а потім раптово починаєш почуватися не дуже добре, і твоя працездатність не на належному рівні", — каже акторка.

Зрештою, Дженніфер зрозуміла, що її проблеми зі сном впливають на її роботу і мислення, а також на її тіло і навіть на волосся. Віднедавна акторка стала партнеркою фармацевтичної компанії Idorsia у рамках кампанії "Захопи ніч і день", спрямованої на підвищення обізнаності та освіту щодо сну.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

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Сьогодні 54-річна знаменитість каже, що якщо вона не виспалася, то скасовує тренування. Хоча зазвичай вранці акторка любить медитувати або тренуватися.

"Я не змушую себе так сильно тренуватися, тому що це може призвести до травми, коли ваше тіло та ваш мозок не повністю відпочили", — каже акторка. "На жаль, втрачений сон не можна повернути або заповнити, незалежно від того, як довго ви спите на вихідних, ви не можете компенсувати сон. Це дефіцит, який ви ніколи не повернете", — каже зірка.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер радить людям подумати про те, що може допомогти покращити їхній сон. Для неї це медитація перед сном, ванна з англійською сіллю та ефірними маслами та вимкнення всіх гаджетів мінімум за годину до того, як акторка збирається вирушити спати.

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