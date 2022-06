Дженніфер Еністон з'явилася у сукні з сервалу "Друзі", яку колись носила Моніка

Попри те, що від моменту появи цієї сукні в кадрі минуло 20 років, на Дженніфер вона досі сидить приголомшливо.

Стиліст та друг Дженніфер Еністон Кріс Макміллан опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з акторкою. Проте фурор викликала не лише розкішна зовнішність 53-річної акторки, але її вбрання — лаконічна ряба сукня з V-подібним вирізом, який прикрашало чорне мереживо.

Дженіфер Еністон / Фото: instagram.com/mrchrismcmillan

Цій сукні вже 20 років, адже вперше вона з'явилося в 22 епізоді The One Where Rachel Is Late ("Епізод, де Рейчел переношує") 8 сезону серіалу "Друзі" і носила вбрання тоді Моніка. Після завершення серіалу Дженніфер Еністон вирішила взяти цю сукню собі на згадку, оскільки вона їй дуже сподобалася. І через так багато років акторка продовжує її носити і називає "найдорожчою частинкою "Друзів".

Моніка Геллер / Фото: скриншот з відео

Моніка Геллер / Фото: скриншот з відео

Моніка, Фібі та Рейчел / Фото: скриншот з відео

Читайте також: