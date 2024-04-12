Дженніфер Лопес блиснула пишними грудьми в рекламі спідньої білизни

54-річна співачка, акторка, продюсерка та бізнесменка – Дженніфер Лопес – вже понад два роки є амбасадором бренду Intimissimi, тому не дивно, що вона представила весняні новинки бренду з колекції Silky Intimates.

Джен приміряла безшовні нюдові комплекти нижньої білизни, а також шовкові халати. "Вона навпомацки схожа на шовк, проте створена з неймовірно міцної тканини — ультралегкої мікрофібри, що прилягає до вашого тіла, як друга шкіра", — розповіла Лопес про нову колекцію.

Дженніфер Лопес знаходиться у чудовій фізичній формі, підтримувати яку їй допомагають регулярні заняття спортом. Одне зі своїх тренувань артистка нещодавно показувала у своєму Instagram.

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