Дженніфер Лопес ніжно обійняла 14-річну доньку і цей момент заскочили папараці

Попри зайнятість знаменитості, вона намагається проводити час із донькою, щойно випадає можливість.
52-річна Дженніфер Лопес відвідала свого нареченого Бена Аффлека на роботі, і цього разу її помітили на знімальному майданчику його нового фільму з донькою Еммою. Акторка та її 14-річна донька мило трималися за руки, поки йшли вулицею, а потім акторка обійняла Емму та поцілувала.
На Дженніфер того дня був досить стриманий діловий образ, оскільки вона одягла класичні сірі штани та білу блузу з жабо і зав'язками. Образ доповнили сонцезахисні окуляри, туфлі на високих підборах та діамантові сережки у вухах.
Емма віддає перевагу не такому гламурному стилю, як у її мами, тому була одягнена в мішкуваті джинси, футболку з принтом тайдай і написом Be Brave. Be Bold. Be True. Be You (Бути хоробрим. Бути сміливим. Бути справжнім. Бути собою).
Цікаво, що нещодавно Джей Ло та Емма разом виступили на галаконцерті Blue Diamond Gala на стадіоні Доджерс, де співачка представила доньку, використовуючи займенники вони/їх.
"Я постійно кличу їх заспівати разом зі мною, але вони весь час відмовляються, так що це особливий випадок. Вони дуже-дуже зайняті. Але я їх переконала, це обійшлося мені недешево. Але вони варті кожного пенні, бо це мій улюблений партнер для співу у дуеті", — сказала тоді знаменитість.
Як повідомляє Daily Mail, новий фільм, знімання якого часто відвідує Дженніфер, Бен знімає разом із Меттом Деймоном. Назва картини наразі тримається в секреті, але вже відомо, що вона розповідатиме про те, як компанії Nike вдалося укласти партнерство зі знаменитим баскетболістом Майклом Джорданом у вісімдесятих. Аффлек зіграє співзасновника Nike Філа Найта, а Демон — менеджера з маркетингу Сонні Ваккаро.
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