Дженніфер Лопес ніжно обійняла 14-річну доньку і цей момент заскочили папараці

Попри зайнятість знаменитості, вона намагається проводити час із донькою, щойно випадає можливість.

52-річна Дженніфер Лопес відвідала свого нареченого Бена Аффлека на роботі, і цього разу її помітили на знімальному майданчику його нового фільму з донькою Еммою. Акторка та її 14-річна донька мило трималися за руки, поки йшли вулицею, а потім акторка обійняла Емму та поцілувала.

Дженніфер Лопес з дочкою / Фото: Getty Images

На Дженніфер того дня був досить стриманий діловий образ, оскільки вона одягла класичні сірі штани та білу блузу з жабо і зав'язками. Образ доповнили сонцезахисні окуляри, туфлі на високих підборах та діамантові сережки у вухах.

Емма віддає перевагу не такому гламурному стилю, як у її мами, тому була одягнена в мішкуваті джинси, футболку з принтом тайдай і написом Be Brave. Be Bold. Be True. Be You (Бути хоробрим. Бути сміливим. Бути справжнім. Бути собою).

Дженніфер Лопес з дочкою / Фото: Getty Images

Цікаво, що нещодавно Джей Ло та Емма разом виступили на галаконцерті Blue Diamond Gala на стадіоні Доджерс, де співачка представила доньку, використовуючи займенники вони/їх.

"Я постійно кличу їх заспівати разом зі мною, але вони весь час відмовляються, так що це особливий випадок. Вони дуже-дуже зайняті. Але я їх переконала, це обійшлося мені недешево. Але вони варті кожного пенні, бо це мій улюблений партнер для співу у дуеті", — сказала тоді знаменитість.

Як повідомляє Daily Mail, новий фільм, знімання якого часто відвідує Дженніфер, Бен знімає разом із Меттом Деймоном. Назва картини наразі тримається в секреті, але вже відомо, що вона розповідатиме про те, як компанії Nike вдалося укласти партнерство зі знаменитим баскетболістом Майклом Джорданом у вісімдесятих. Аффлек зіграє співзасновника Nike Філа Найта, а Демон — менеджера з маркетингу Сонні Ваккаро.

