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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на публіці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на публіці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Особисте життя цієї пари не перестає дивувати, але приїхали вони однією машиною.

Голлівудська пара – Дженніфер Лопес та Бен Аффлек – вперше від весни цього року з'явилися разом на публіці. Знамените подружжя помітили разом з дітьми в Лос-Анджелесі, коли вони вийшли зі свого позашляховика і прямували до готелю.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Це був їхній перший спільний вихід після численних повідомлень про розлучення, ініціатором якого нібито стала Лопес, а також історії про зраду Бена з жінкою набагато молодшою за нього на ім'я Кетлін "Кік" Кеннеді.

Для цієї зустрічі Дженніфер одягла темно-сині джинси-кльош з високим посадженням та двома ґудзиками на животі, які носила у поєднанні з чорним топом, взуттям на підборах та сумкою-хобо зі шкіри крокодила. Також співачка доповнила лук стильними окулярами та улюбленими сережками-кільцями.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен же був у своєму улюбленому образі, оскільки поєднав джинси, сіру футболку та синю сорочку, яку носив із підгорнутими рукавами. На очах у голлівудського актора були окуляри-авіатори від Ray-Ban, а взутий він був у кросівки від Nike.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Аффлек також не одягнув обручку. Однак можна помітити, що він знову відростив бороду, хоча деякий час намагався ходити без неї.

Бен Аффлек / © Getty Images
Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Чи є ця їхня спільна поява натяком на примирення чи доказом того, що вони ніколи і не розлучалися, поки що невідомо, оскільки подружжя своє особисте життя не коментує. Хоча раніше натяків на те, що вони таки мають намір розлучитися було багато: Дженніфер видалила татуювання, яке набила на честь чоловіка, вони не виходили на публіку і світські заходи, а також перестали носити обручки.

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