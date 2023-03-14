Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили біля нового будинку, який вони купили за 64 мільйони доларів

Після відновлення роману Дженніфер Лопес та Бен Аффлек почали активно шукати новий будинок, у якому жили б разом. Пара дивилася кілька варіантів маєтків у Каліфорнії, але жоден їм раніше не сподобався.

Схоже, що виснажливі пошуки будинку, які розтяглися в результаті на кілька років, нарешті закінчилися, оскільки, як повідомляє Daily Mail, вони придбали комплекс Pacific Palisades за приголомшливі 64 мільйони доларів.

Днями пару помітили біля їхнього нового будинку, коли вони розмовляли з командою підрядників та розглядали все довкола. Для цієї зустрічі Дженніфер вирішила не робити свій традиційний макіяж з контуригом і блиском на губах, а волосся просто зібрала у високу зачіску крабиком. На ній були широкі блакитні джинси з кишенями, светр із ґудзиками на рукавах від Brunello Cucinelli та коричневі черевики від Brunello Cucinelli.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

50-річний Аффлек віддав перевагу повсякденному образу, одягнувши помаранчеву фланелеву куртку, чорний пуловер і чорні джинси.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Будинок включає тренажерний зал, кінотеатр, ігрову кімнату, ліфт і величезний задній двір з басейном та майданчиком для багаття. У ньому вісім спалень і дюжина ванних кімнат. Мабуть, такий великий дім вони купують, щоб усі їхні діти отримали особисту кімнату. Нагадаємо, що у Бена від першого шлюбу троє дітей, а у Дженніфер – двоє.

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