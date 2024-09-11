Дженніфер Лопес видалила татуювання, присвячене Бену Аффлеку

Зірка пояснила без слів, що зараз відбувається у її особистому житті.

Дженніфер Лопес вирішила продемонструвати публіці, що її з Беном Аффлеком шлюбу справді прийшов кінець.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Акторка з'явилася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто без обручки на пальці, а також позбулася татуювання з ім'ям чоловіка.

Малюнок на тілі раніше красувався збоку під її грудьми. Зараз татуювання практично непомітне, тому вона або його видалила, або перекрила тональним кремом.

Дженніфер Лопес без обручки / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес без татуювання на тілі / Фото: Getty Images

Татуювання являло собою знак нескінченності з їхніми іменами, який був проколотий стрілою. Татуювання було парним, адже Аффлек також набив собі на тілі дві стріли, перев'язані ниткою і прикрашені першими літерами їхніх імен.

Татуювання Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Татуювання вони зробили 2023 року і таким чином тоді відсвяткували День святого Валентина.

Татуювання Бена Аффлека / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, що вперше Аффлек зробив пропозицію Дженніфер 2002 року, але тоді співачка скасувала заручини. А через двадцять років таки вийшла за нього заміж. Потім вони розписалися у маленькій каплиці у Лас-Вегасі. Пишне святкування для рідних, друзів та самих себе теж відбулося і на ньому артистка змінила аж три сукні. Але, схоже, казка закінчилася не щасливим кінцем, а гучним розлученням.

Читайте також:

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек: фото після весілля (8 фото)