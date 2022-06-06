Дженніфер Лопес вийшла на сцену за нагородою і згадала у своїй промові нареченого Бена Аффлека

Знаменитість розплакалася на сцені, виголошуючи свою подяку у промові.
Американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка неодноразово висловлювала підтримку Україні, вийшла на червону доріжку MTV Movie Awards в неймовірній чорній сукні від бренду MÔNOT з декольте і вирізами, яку доповнила клатчем Jimmy Choo, взуттям від DSW Designer Shoe Warehouse, а також ювелірними прикрасами від Candy Ice.
На цій церемонії знаменитість здобула престижну нагороду "Покоління" за професійні досягнення, а також перемогла в номінації "Найкращий саундтрек до фільму" за свою пісню On My Way, яка стала саундтреком до фільму "Вийду за тебе" у якому вона зіграла головну роль.
"Я хочу подякувати всім людям, які дали мені це життя. Я хочу подякувати людям, які подарували мені радість, і тим, хто розбив мені серце. Тих, хто мав рацію, і тих, хто брехав мені", — сказала Джей Ло зі сцени, ледве стримуючи сльози.
Також вона подякувала своєму менеджеру, дітям, які за її словами, навчили її любити. Але також зірка не проґавила момент згадати і про свого коханого Бена Аффлека, з яким нещодавно повторно заручилася.
"Бен і всі, хто вдома, чекайте мене на вечерю, буду о сьомій", — сказала вона.
The always @JLo – your 2022 #MTVAwards Generation Award Honoree ⭐️ pic.twitter.com/K0py3rbWR9— Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 6, 2022
До речі, пара нещодавно вибрала новий будинок у Каліфорнії, щоб жити в ньому разом і щоб там вистачило місця їхнім дітям від попередніх шлюбів. Подейкують, що Дженніфер і Бен придбали величезний маєток у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів після багатомісячних пошуків, але вони це поки що не підтвердили.
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