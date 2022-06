Дженніфер Лопес вийшла на сцену за нагородою і згадала у своїй промові нареченого Бена Аффлека

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Знаменитість розплакалася на сцені, виголошуючи свою подяку у промові.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка неодноразово висловлювала підтримку Україні, вийшла на червону доріжку MTV Movie Awards в неймовірній чорній сукні від бренду MÔNOT з декольте і вирізами, яку доповнила клатчем Jimmy Choo, взуттям від DSW Designer Shoe Warehouse, а також ювелірними прикрасами від Candy Ice.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

На цій церемонії знаменитість здобула престижну нагороду "Покоління" за професійні досягнення, а також перемогла в номінації "Найкращий саундтрек до фільму" за свою пісню On My Way, яка стала саундтреком до фільму "Вийду за тебе" у якому вона зіграла головну роль.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

"Я хочу подякувати всім людям, які дали мені це життя. Я хочу подякувати людям, які подарували мені радість, і тим, хто розбив мені серце. Тих, хто мав рацію, і тих, хто брехав мені", — сказала Джей Ло зі сцени, ледве стримуючи сльози.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Також вона подякувала своєму менеджеру, дітям, які за її словами, навчили її любити. Але також зірка не проґавила момент згадати і про свого коханого Бена Аффлека, з яким нещодавно повторно заручилася.

"Бен і всі, хто вдома, чекайте мене на вечерю, буду о сьомій", — сказала вона.

До речі, пара нещодавно вибрала новий будинок у Каліфорнії, щоб жити в ньому разом і щоб там вистачило місця їхнім дітям від попередніх шлюбів. Подейкують, що Дженніфер і Бен придбали величезний маєток у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів після багатомісячних пошуків, але вони це поки що не підтвердили.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Читайте також:

Батальйон селебрітіс: як світові зірки допомагають Україні