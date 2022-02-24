Дженніфер Лоуренс народила первістка

31-річна акторка Дженніфер Лоуренс вперше стала мамою.

Про це повідомляє сайт TMZ, згідно з інформацією у зірки "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс та її чоловіка артагента Кука Мароні народився первісток. Поки що невідомо це хлопчик чи дівчинка, і коли саме він з'явився на світ.

Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Нагадаємо, 2018 року Дженніфер почала зустрічатися з Куком Мароні, директором художньої галереї. У лютому 2019 року пара заручилася, а у жовтні того ж року вони зіграли весілля. У вересні 2021 року стало відомо, що подружжя чекає на первістка.

Нагадаємо, під час вагітності Лоуренс кілька разів виходила у світ. Знаменитість мала гарний вигляд всю вагітність і буквально світилася від щастя. Джерела, наближені до Лоуренс, кажуть, що вона давно хотіла створити сім'ю і дуже щаслива.

Дженніфер Лоуренс / Associated Press

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