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Джессіка Сімпсон, яка схудла на 45 кг, блиснула стрункою фігурою в мандариновій сукні з пір'ям

Джессіка Сімпсон, яка схудла на 45 кг, блиснула стрункою фігурою в мандариновій сукні з пір'ям

Зірка продемонструвала яскравий вечірній лук у своєму мікроблогу.

45-річна співачка, акторка та ведуча Джесіка Сімпсон, яка схудла на 45 кілограмів, стала часто показувати свої стильні та сміливі луки у Instagram. Так, вона похизувалася стрункою фігурою в обтислому вбранні.

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Джес приміряла трикотажну сукню мандаринового відтінку з пір'ям на рукавах і високим коміром, яку доповнила блискучими босоніжками та прикрасами Cartier. Волосся вона накрутила у легкі хвилі, а на обличчі зробила свій улюблений макіяж з акцентом на димчасті тіні та пишні накладні вії, а також з рожевим блиском на губах.

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Зазначимо, після третьої вагітності зірка погладшала до 108 кг, але вирішила взяти себе в руки і змогла за півроку схуднути на 45 кг. Як стверджує Сімпсон, вона щодня проходила 14 тисяч кроків, займалася тричі на тиждень у спортзалі, дотримувалася дієти з акцентом на білки та овочі, а також висипалася.

Джессіка Сімпсон / © Getty Images
Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Джессіка Сімпсон демонструвала образ у блискучій мінісукні та шубі.

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