Джей Ло і Бена Аффлека заскочили за поцілунками у Венеції

Кінофестиваль у Венеції закінчується, і наостанок організатори залишили ще одну прем'єру — фільм за участю Бена Аффлека "Остання дуель".

49-річний актор приїхав на фестиваль разом зі своєю коханою — 52-річної Дженніфер Лопес. До роману пари знову прикута вся увага шанувальників, адже 17 років тому вони вже були у стосунках, і навіть були заручені.

Пару заскочили на катері і дорогою на нього. Дженніфер була в красивій мереживній сукні від Valentino, в прозорих босоніжках на високих підборах і з чорним тонким ремінцем на щиколотках, чорних великих окулярах від сонця і в масці на обличчі. Бен вів кохану жінку за руку і прикривав від фотокамер, які були всюди.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Також читайте Ніби й не було нічого: Дженніфер Лопес видалила з Instagram всі фотографії з колишнім коханим

Уже сидячи в човні пару зазнімкували і, схоже, вони цілувалися. Закохані вирушили на прогулянку каналами, а ввечері, напевно з'являться на червоній доріжці.

У пресі вже кілька тижнів ходять чутки про те, що Аффлек знову планує освідчитися Дженніфер. Лопес не звикати отримувати каблучи з діамантами в подарунок, її ексбойфренд Алекс Родрігес також просив її руки, і вона відповіла йому згодою. Але, як бачимо, згода артистки — ще не привід радіти майбутньому весіллю.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Лопес відвідувала у Венеції показ Модного дому Dolce & Gabbana. І там зі співачкою навіть стався маленький конфуз.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Читайте також: Весілля, скандали і розірвання заручин: 10 чоловіків Дженніфер Лопес

78-й Венеційський кінофестиваль. Зіркові гості (42 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання