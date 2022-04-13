Джей Ло розповіла, як Бен Аффлек освідчився їй

Дженніфер Лопес розкрила деякі подробиці своєї заручин із Беном Аффлеком.

52-річна співачка розповіла, що не чекала на такий сюрприз від коханого. Того вечора вона саме приймала ванну з піною, коли в кімнату зайшов Бен, став на одне коліно і простяг їй каблучку із зеленим каменем (як Лопес пояснила, зелений колір – її улюблений).

Каблучка Дженніфер Лопес/OnTheJLo.com

Історію артистка розповіла в інформаційному бюлетені, розміщеному на вебсайті OnTheJLo.com. "Ви коли-небудь уявляли собі, що ваша найбільша мрія може здійснитися? У суботу ввечері в моєму улюбленому місці на землі (у ванні з піною) мій коханий став на одне коліно і освідчився. Я була зовсім захоплена зненацька і просто дивилася йому в очі, усміхаючись і плачучи одночасно, щосили намагаючись усвідомити той факт, що через 20 років це відбувалося знову і знову, я буквально втратила дар мови, і він сказав: "Це так?" А я відповіла: "Так, звичайно, це так! Я так широко усміхалася, на моєму обличчі текли сльози, і я почувалася абсолютно щасливою", — написала Дженніфер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

Співачка зазначила, що отримала другий шанс на справжнє кохання. Адже 2003 року Бен і Джен вже були заручені, але скасували тоді заручини. У травні 2021 року Дженніфер і Бен знову почали зустрічатися, лише через місяць, як Лопес розірвала заручини з екскоханим Алексом Родрігесом. Пара, нагадаємо, була заручена два роки і зустрічалася чотири роки.