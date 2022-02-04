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Джей Ло у сукні з розрізом і шубі, а Бен Аффлек у піджаку: закоханих сфотографували у Нью-Йорку

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Джей Ло у сукні з розрізом і шубі, а Бен Аффлек у піджаку: закоханих сфотографували у Нью-Йорку

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

Бен прилетів з Лопес до Нью-Йорка, щоб підтримати під час різних інтерв'ю та знімань.

Зараз головна пара Голлівуду за якою невпинно всі спостерігають — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Багато років тому вони вже зустрічалися і навіть збиралися одружитися, але перед самим весіллям все було скасовано. Що тоді трапилося Лопес та Аффлек ніколи не розповідали.

Минулого року вони відновили спілкування і знову почали зустрічатись і тепер просто нерозлучні. У недавньому інтерв'ю виданню People ДжейЛо розповіла, що вони за ці роки сильно змінилися, стали набагато мудрішими, і дуже цінують нинішні стосунки. І це все дуже помітно, коли пару фотографують разом. Наприклад, вчора Дженніфер і Бен потрапили під приціл папараці в Нью-Йорку, куди прилетіли заради промоції майбутнього фільму "Вийду за тебе", у якому Лопес зіграла головну роль.

Пара разом виходила із студії NBC. Дженніфер була одягнена в чорну сукню з розрізом та коричневу шубу від бренду Coach. Також її образ доповнили цікаві босоніжки з прозорим передом та сумка. Бен ніс свою чорну сумку, а також сумку Дженніфер з апаратурою. Одягнений актор був у сірий піджак, кардиган та футболку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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